Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвія цьогоріч запобігла понад 3000 спробам обходу санкції ЄС проти РФ і Білорусі

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 19:18

Під час проведення контролю за дотриманням санкцій, запроваджених у Європейському союзі щодо Росії та Білорусі, Митне управління Служби державних доходів Латвії (VID) із березня 2022 року до середини грудня виявило порушення в 3040 випадках і заборонило експорт, імпорт або транзит окремих товарів із цих країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За дев'ять місяців цього року митники перевірили близько 120 200 документів і провели понад 3400 заходів фізичного митного контролю. Унаслідок перевірок попереджено понад 3000 порушень із забороною вивезення з ЄС або ввезення до Латвії товарів із Росії та Білорусі, які потрапляють під санкції.

У рамках заходів митного контролю заборона поширюється на товари, придатні для використання в галузях транспорту, енергетики, телекомунікацій та інших, а саме, багатофункціональні машини, трансформатори, резервні частини обладнання, транспортні засоби, турбореактивні двигуни та різні механізми.

Запобігли спробам вивезення з ЄС медичного обладнання, хімічної продукції, автозапчастин, протипожежного обладнання, паперу, картону та інших вантажів. Також митниця заборонила експорт певних люксових предметів, цінність яких перевищує встановлений рубіж, наприклад, легкових автомобілів, мотоциклів, кавових апаратів, годинників, взуття.

Крім того, відповідно до регламенту фізичним особам дозволяється вивозити в Росію і Білорусь будь-які банкноти офіційної валюти країни ЄС у співрозмірному обсязі тільки для особистих потреб у поїздках. Під час контролю за дотриманням цих правил, у 194 випадках констатовано спроби незаконно вивезти з ЄС готівку.

Своєю чергою, заборона на імпорт поширюється на вантажі з такими підсанкційними товарами: вироби з дерева, меблі, деревні гранули та брикети, вироби із заліза та сталі, транспортні засоби та їхні запчастини, папір, вироби з пластмаси.

ВІДЕО ДНЯ

Найчастіше митниця виявляла спроби обійти санкції з використанням невідповідних товарних кодів комбінованої номенклатури або зазначенням заниженої вартості люксових товарів. У низці випадків виявлено, що на вантаж оформляли подвійні комплекти супровідних документів з різною інформацією про одержувача та адресу доставки. Це підтверджує, що насправді товар призначався для вивезення в Росію.

Багато порушень пов'язані з порушенням правил перехідного періоду - санкції щодо Білорусі передбачали, а щодо Росії, як і раніше, передбачають окремі винятки для конкретних груп товарів для завершення розпочатих угод до певного терміну, якщо договір про угоду не було укладено перед введенням відповідних санкцій.

У разі виявлення порушень санкцій митну процедуру призупиняють, а товари повертають назад у країну-відправника. Митне управління VID надіслало інформацію про ризики іншим державам-членам ЄС у 768 випадках, звернувши увагу на забраковані латвійською митною службою вантажі та можливу спробу перетину зовнішнього кордону ЄС в іншій країні.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ЛатвіяЄСсанкціїБілорусь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві обмежено роботу метро: пасажир потрапив під потяг

фотоРодичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві

фотоРанковий обстріл Херсона: горіло 66 автомобілів

Прикордонники про ситуацію на держрубежі з Білоруссю: Контрольована

фото, оновлено від 11:58Росіяни обстріляли центр Херсона: 7 загиблих, понад пів сотні поранених

Іран поки відмовляється постачати Росії ракети – Буданов

Усі новини...
Латвія
Спецслужба Латвії винесла попередження популістам через інтерв’ю для російських і білоруських ЗМІ
Латвія виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських ЗМІ
Офіційно: посольство Росії в Латвії розташоване на вулиці Незалежності України
Останні новини
18:51
Німеччина передала Україні 13-ий БРЕМ і готує 50 польових обігрівачів
18:37
Окупанти на 10 днів заборонили жителям Горностаївки виходити з дому – Генштаб
18:27
В Києві вдалось перерозподілити навантаження в енергосистемі, проте її стан все ще критичний – Yasno
18:03
Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до 10, 55 поранених
17:42
Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні – єврокомісар
17:31
На ЧС-2022 у Катарі вболівальники на стадіонах витратили на 39% більше, ніж у Росії
17:24
У Києві обмежено роботу метро: пасажир потрапив під потяг
17:14
відеоМолдовські прикордонники поколядували колегам з України
17:02
фотоРодичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві
16:55
фото, відеоУ Парижі – чергові сутички між поліцією та курдами після смертельної стрілянини
Усі новини...