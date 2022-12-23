Латвія цьогоріч запобігла понад 3000 спробам обходу санкції ЄС проти РФ і Білорусі

Під час проведення контролю за дотриманням санкцій, запроваджених у Європейському союзі щодо Росії та Білорусі, Митне управління Служби державних доходів Латвії (VID) із березня 2022 року до середини грудня виявило порушення в 3040 випадках і заборонило експорт, імпорт або транзит окремих товарів із цих країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За дев'ять місяців цього року митники перевірили близько 120 200 документів і провели понад 3400 заходів фізичного митного контролю. Унаслідок перевірок попереджено понад 3000 порушень із забороною вивезення з ЄС або ввезення до Латвії товарів із Росії та Білорусі, які потрапляють під санкції.

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У рамках заходів митного контролю заборона поширюється на товари, придатні для використання в галузях транспорту, енергетики, телекомунікацій та інших, а саме, багатофункціональні машини, трансформатори, резервні частини обладнання, транспортні засоби, турбореактивні двигуни та різні механізми.

Запобігли спробам вивезення з ЄС медичного обладнання, хімічної продукції, автозапчастин, протипожежного обладнання, паперу, картону та інших вантажів. Також митниця заборонила експорт певних люксових предметів, цінність яких перевищує встановлений рубіж, наприклад, легкових автомобілів, мотоциклів, кавових апаратів, годинників, взуття.

Крім того, відповідно до регламенту фізичним особам дозволяється вивозити в Росію і Білорусь будь-які банкноти офіційної валюти країни ЄС у співрозмірному обсязі тільки для особистих потреб у поїздках. Під час контролю за дотриманням цих правил, у 194 випадках констатовано спроби незаконно вивезти з ЄС готівку.

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Своєю чергою, заборона на імпорт поширюється на вантажі з такими підсанкційними товарами: вироби з дерева, меблі, деревні гранули та брикети, вироби із заліза та сталі, транспортні засоби та їхні запчастини, папір, вироби з пластмаси.

Найчастіше митниця виявляла спроби обійти санкції з використанням невідповідних товарних кодів комбінованої номенклатури або зазначенням заниженої вартості люксових товарів. У низці випадків виявлено, що на вантаж оформляли подвійні комплекти супровідних документів з різною інформацією про одержувача та адресу доставки. Це підтверджує, що насправді товар призначався для вивезення в Росію.

Багато порушень пов'язані з порушенням правил перехідного періоду - санкції щодо Білорусі передбачали, а щодо Росії, як і раніше, передбачають окремі винятки для конкретних груп товарів для завершення розпочатих угод до певного терміну, якщо договір про угоду не було укладено перед введенням відповідних санкцій.

У разі виявлення порушень санкцій митну процедуру призупиняють, а товари повертають назад у країну-відправника. Митне управління VID надіслало інформацію про ризики іншим державам-членам ЄС у 768 випадках, звернувши увагу на забраковані латвійською митною службою вантажі та можливу спробу перетину зовнішнього кордону ЄС в іншій країні.