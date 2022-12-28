Медведєв закликав не пускати в РФ росіян, які підтримують Україну

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав не пускати назад у країну росіян, які "закликають до її поразки" у війні проти України.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Зрадники, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки і загибелі, повинні розглядатися як вороги суспільства... Нехай навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ щодо цих осіб ніхто не порушував.

Таких осіб не слід пускати назад до Росії до кінця їхніх днів. Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, в чому б вони не полягали".

Деталі: На його думку, повернення в Росію тих, кого він вважає ворогами Росії, має відбуватися після "попередньо зробленого недвозначного публічного каяття, а в належних випадках – тільки через амністію або помилування".