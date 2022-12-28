Медведєв закликав не пускати в РФ росіян, які підтримують Україну

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав не пускати назад у країну росіян, які "закликають до її поразки" у війні проти України.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Зрадники, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки і загибелі, повинні розглядатися як вороги суспільства... Нехай навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ щодо цих осіб ніхто не порушував.

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Таких осіб не слід пускати назад до Росії до кінця їхніх днів. Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, в чому б вони не полягали".

Деталі: На його думку, повернення в Росію тих, кого він вважає ворогами Росії, має відбуватися після "попередньо зробленого недвозначного публічного каяття, а в належних випадках – тільки через амністію або помилування".