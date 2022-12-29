Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Молдова домовилася з Румунією про електроенергію на січень

"Європейська правда"Четвер, 29 грудня 2022, 07:39

Молдовське підприємство Energocom підписало новий контракт на постачання електроенергії у січні з румунською SN Nuclearelectrica SA.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Угода передбачає купівлю електроенергії за 91 євро МВт-год, як і в попередніх. 

Реклама:

З Румунії буде надходити по 10 МВт-год у нічний час та 30 МВ-год - вдень. 

Відтак близько 60% необхідного постачання у січні буде надавати МДРЕС, розташована у Придністров’ї, близько 30% електроенергії будуть виробляти ТЕЦ та "зелені" електростанції, і близько 10% закуповуватимуть з Румунії. 

Як повідомлялося, 28 грудня Energocom підписав контракт із придністровською МДРЕС, за тією ж ціною, що у грудневій угоді. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МолдоваРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: