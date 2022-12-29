Молдова домовилася з Румунією про електроенергію на січень

Молдовське підприємство Energocom підписало новий контракт на постачання електроенергії у січні з румунською SN Nuclearelectrica SA.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Угода передбачає купівлю електроенергії за 91 євро МВт-год, як і в попередніх.

З Румунії буде надходити по 10 МВт-год у нічний час та 30 МВ-год - вдень.

Відтак близько 60% необхідного постачання у січні буде надавати МДРЕС, розташована у Придністров’ї, близько 30% електроенергії будуть виробляти ТЕЦ та "зелені" електростанції, і близько 10% закуповуватимуть з Румунії.

Як повідомлялося, 28 грудня Energocom підписав контракт із придністровською МДРЕС, за тією ж ціною, що у грудневій угоді.