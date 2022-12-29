Молдова домовилася з Румунією про електроенергію на січень
Четвер, 29 грудня 2022, 07:39
Молдовське підприємство Energocom підписало новий контракт на постачання електроенергії у січні з румунською SN Nuclearelectrica SA.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Угода передбачає купівлю електроенергії за 91 євро МВт-год, як і в попередніх.
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З Румунії буде надходити по 10 МВт-год у нічний час та 30 МВ-год - вдень.
Відтак близько 60% необхідного постачання у січні буде надавати МДРЕС, розташована у Придністров’ї, близько 30% електроенергії будуть виробляти ТЕЦ та "зелені" електростанції, і близько 10% закуповуватимуть з Румунії.
Як повідомлялося, 28 грудня Energocom підписав контракт із придністровською МДРЕС, за тією ж ціною, що у грудневій угоді.
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