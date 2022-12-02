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Через ворожі обстріли Херсон знову залишився без світла – ОВА

"Українська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 23:18
Через ворожі обстріли Херсон знову залишився без світла – ОВА
ФОТО PIXABAY.COM

Росіяни пошкодили електромережі у Херсоні, місто знову залишилося без електроенергії.  

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла".

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Деталі: Голова ОВА додав, що бригади енергетиків вже розпочали роботи з відновлення електропостачання у місті.

Що цьому передувало: 2 грудня Ярослав Янушевич повідомив, що подачу електроенергії у Херсоні відновлено на 75%, що на 10% більше, ніж попереднього дня.

Теми: електроенергіяХерсонобстріл
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