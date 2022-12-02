Через ворожі обстріли Херсон знову залишився без світла – ОВА
П'ятниця, 2 грудня 2022, 23:18
Росіяни пошкодили електромережі у Херсоні, місто знову залишилося без електроенергії.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова: "Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла".
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Деталі: Голова ОВА додав, що бригади енергетиків вже розпочали роботи з відновлення електропостачання у місті.
Що цьому передувало: 2 грудня Ярослав Янушевич повідомив, що подачу електроенергії у Херсоні відновлено на 75%, що на 10% більше, ніж попереднього дня.