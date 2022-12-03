Через ворожі обстріли Херсон знову залишився без світла – ОВА

Росіяни пошкодили електромережі у Херсоні, місто знову залишилося без електроенергії.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла".

Деталі: Голова ОВА додав, що бригади енергетиків вже розпочали роботи з відновлення електропостачання у місті.

Що цьому передувало: 2 грудня Ярослав Янушевич повідомив, що подачу електроенергії у Херсоні відновлено на 75%, що на 10% більше, ніж попереднього дня.