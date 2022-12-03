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Канада ввела нові санкції проти Ірану за постачання дронів РФ

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 02:35
ІРАНСЬКІ ДРОНИ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Канада запровадила чергові санкції проти іранських юридичних і фізичних осіб, під обмеження потрапила компанія, яка допомагає розробляти дрони "Шахед".

Джерело: міністерство закордонних справ Канади

Деталі: У міністерстві повідомили, що під нові санкції потрапили 4 фізичних та 5 юридичних осіб через порушення прав людини та дестабілізацію миру і безпеки.

Зокрема, Канада оголосила санкції проти іранської компанії "Бахарестан Кіш", яка допомагає розробляти дрони "Шахед".

Також під дію санкцій за сприяння у веденні РФ війни проти України потрапила іранська авіакомпанія "Сафіран". Компанія координувала польоти російських військових літаків, якими доставлялися іранські дрони.

Зазначається, що санкції передбачають замороження майна і коштів компаній на території Канади. Фізичним особам, щодо яких введені обмеження, заборонено в’їзд до країни.

Що цьому передувало: 16 листопада Канада запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів".

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Теми: ІрансанкціїКанада
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