Канада ввела нові санкції проти Ірану за постачання дронів РФ

Канада запровадила чергові санкції проти іранських юридичних і фізичних осіб, під обмеження потрапила компанія, яка допомагає розробляти дрони "Шахед".

Джерело: міністерство закордонних справ Канади

Деталі: У міністерстві повідомили, що під нові санкції потрапили 4 фізичних та 5 юридичних осіб через порушення прав людини та дестабілізацію миру і безпеки.

Зокрема, Канада оголосила санкції проти іранської компанії "Бахарестан Кіш", яка допомагає розробляти дрони "Шахед".

Також під дію санкцій за сприяння у веденні РФ війни проти України потрапила іранська авіакомпанія "Сафіран". Компанія координувала польоти російських військових літаків, якими доставлялися іранські дрони.

Зазначається, що санкції передбачають замороження майна і коштів компаній на території Канади. Фізичним особам, щодо яких введені обмеження, заборонено в’їзд до країни.

Що цьому передувало: 16 листопада Канада запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів".