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Канада запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів"

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 17:29

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в середу оголосила про запровадження додаткових санкцій проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається в повідомленні канадського уряду, санкції спрямовані проти іранських високопосадовців, причетних до "грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані, зокрема жорстоких репресій проти протестувальників, а також зловмисної діяльності режиму за кордоном".

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Серед підсанкційних осіб – дослідницька фірма Shahed Aviation Industries, пов'язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Вона бере участь у виробництві іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed, зокрема Shahed-136, які використовуються Росією для атак на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

Під обмеження потрапили Сейєд Ях'я Сафаві, головний радник верховного лідера Ірану з військових питань та колишній головнокомандувач КВІР; бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.

Санкції передбачають заборону вести діяльність із підсанкційними фізичними та юридичними особами та заморожують будь-які їхні активи в Канаді. Фізичні особи, включені до переліку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, також не можуть в’їхати до Канади.

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В уряді Канади зазначили, що вже запровадили санкції проти 99 фізичних та 181 юридичної особи з Ірану.

Напередодні управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США також запровадило санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Теми: КанадаШахедсанкціївійна
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