Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада запровадила санкції проти виробника іранських "Шахедів"

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 18:29

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в середу оголосила про запровадження додаткових санкцій проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається в повідомленні канадського уряду, санкції спрямовані проти іранських високопосадовців, причетних до "грубих і систематичних порушеннях прав людини в Ірані, зокрема жорстоких репресій проти протестувальників, а також зловмисної діяльності режиму за кордоном".

Серед підсанкційних осіб – дослідницька фірма Shahed Aviation Industries, пов'язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Вона бере участь у виробництві іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed, зокрема Shahed-136, які використовуються Росією для атак на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.

Під обмеження потрапили Сейєд Ях'я Сафаві, головний радник верховного лідера Ірану з військових питань та колишній головнокомандувач КВІР; бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.

Санкції передбачають заборону вести діяльність із підсанкційними фізичними та юридичними особами та заморожують будь-які їхні активи в Канаді. Фізичні особи, включені до переліку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини, також не можуть в’їхати до Канади.

В уряді Канади зазначили, що вже запровадили санкції проти 99 фізичних та 181 юридичної особи з Ірану.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США також запровадило санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Теми: КанадаШахедсанкціївійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий

фотоПравоохоронці затримали депутата забороненої "ОПЗЖ": працював на окупантів Херсонщини

Гаазький суд визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17

У ДТЕК готуються, що світла не буде по кілька днів і будуть "планові включення"

Кремль визнав: ударами по інфраструктурі України намагається схилити Зеленського до переговорів

оновленоНад Києвом збили чотири ракети та п'ять "Шахедів"

Усі новини...
Канада
РФ ввела санкції проти онука Бандери, Джима Керрі і ще 98 громадян Канади
Трюдо оголосив про $500 млн військової допомоги для України і нові санкції проти РФ
У Канаді вже заморозили російських активів на 330 мільйонів доларів
Останні новини
16:39
Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий
16:22
Миколаївщина: у звільненій Снігурівці вже друга людина підірвалася на міні
16:20
Гаазький суд підтвердив українську версію причин катастрофи MH17
16:06
Україна хоче почати надавати послуги в напрямку метавсесвіту – Федоров
16:01
фотоУдар по інфраструктурі Харківщини: зросла кількість поранених
16:01
фотоПравоохоронці затримали депутата забороненої "ОПЗЖ": працював на окупантів Херсонщини
15:59
Фінляндія анонсувала найбільший з початку війни пакет військової допомоги Україні
15:51
Федоров розповів, які українські цифрові продукти будуть популярними у світі після війни
15:50
Гаазький суд визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17
15:45
У Чехії виставили на аукціон скульптуру голого Путіна, за отримані кошти планують купити дрон
Усі новини...