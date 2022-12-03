Окупанти завезли до Мелітополя вчителів з Дагестану – ЦНС
Субота, 3 грудня 2022, 03:18
Через дефіцит кадрів росіяни завезли в окупований Мелітополь дагестанських педагогів.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх педагогів, які мають русифікувати українських дітей.
Цього разу до Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів і займатися пропагандою в окупаційних школах".
Деталі: У Спротиві зазначили, що більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з росіянами, а тому вони змушені завозити на окуповані території своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати і пільги.
Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомляв, що окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.