Окупанти завезли до Мелітополя вчителів з Дагестану – ЦНС

Через дефіцит кадрів росіяни завезли в окупований Мелітополь дагестанських педагогів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх педагогів, які мають русифікувати українських дітей.

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Цього разу до Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів і займатися пропагандою в окупаційних школах".

Деталі: У Спротиві зазначили, що більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з росіянами, а тому вони змушені завозити на окуповані території своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати і пільги.

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомляв, що окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.