Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл – ЦНС

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 02:51
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники змушують місцевих мешканців віддавати своїх дітей до російських шкіл.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На півдні росіяни перевіряють дітей, якщо ті знаходяться в навчальний час на вулиці. Завезені з РФ лікарі під час медоглядів перевіряють, чи навчається дитина в російській школі".

Деталі: ЦНС також повідомляє, що у дітей та їх батьків на ТОТ перевіряють, чи встановлені на їхніх телефонах додатки української онлайн-школи.

Що цьому передувало: Російські загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: окупаціяРосіядіти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України

День ЧС-22: сенсаційна перемога Австралії, Польща у плей-оф

Окрім посольства підозрілий пакунок отримала іспанська компанія, чию зброю отримує Україна

6 мільйонів абонентів без світла, Зеленський вимагає справедливості й зрозумілості

РФ не припинить ракетні удари по Україні, а бойові дії з настанням зими не зупиняться – Білий дім

У четвер в Києві продовжаться екстрені відключення світла

Усі новини...
Байден скликає другий саміт за демократію
Обстріли ЗАЕС свідчать, що Росію не лякає можливість ядерної катастрофи в Україні – Пентагон
Росіяни змушені покладатися на погано організовані тимчасові формування – ISW
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 6 населених пунктів – зведення
Останні новини
04:46
"Не дозволимо нас залякати" – Шольц пообіцяв Україні підтримку до перемоги
03:54
Військові США не брали участі в ліквідації ватажка ІДІЛ – Reuters
03:30
Єврокомісія витратила майже €400 тисяч на віртуальну "вечірку", куди прийшли п’ятеро людей
02:42
фотоЗМІ показали фортифікаційні споруди ворога біля Бахмута
01:54
Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України
01:27
США можуть значно розширити масштаби бойової підготовки ЗСУ – CNN
00:46
Кулеба обговорив з МЗС Данії підтримку України і зусилля з реалізації формули миру
00:03
Німеччина й Норвегія просять НАТО допомогти в захисті підводної інфраструктури
23:59
У ЄС фіксують найбільшу за шість років кількість заявок на отримання притулку
23:33
Зеленський: Будемо вірити, що війна закінчиться в найближчі місяці
Усі новини...