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Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл – ЦНС

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 01:51
Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники змушують місцевих мешканців віддавати своїх дітей до російських шкіл.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На півдні росіяни перевіряють дітей, якщо ті знаходяться в навчальний час на вулиці. Завезені з РФ лікарі під час медоглядів перевіряють, чи навчається дитина в російській школі".

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Деталі: ЦНС також повідомляє, що у дітей та їх батьків на ТОТ перевіряють, чи встановлені на їхніх телефонах додатки української онлайн-школи.

Що цьому передувало: Російські загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.

Теми: окупаціяРосіядіти
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