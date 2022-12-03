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Британська розвідка: захоплення Бахмута могло стати для РФ насамперед символічною, політичною метою

"Європейська правда"Субота, 3 грудня 2022, 09:32

На думку британської розвідки, захоплення Бахмута для РФ мало б обмежену оперативну цінність, але це могло стати для Москви насамперед символічною метою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що російські війська продовжують зосереджувати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневих засобів на приблизно 15-кілометровій ділянці укріпленої лінії фронту навколо Бахмута.

"Російський план, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто з тактичним просуванням на північ і південь. Останніми днями Росія, найімовірніше, здійснила невелике просування на південній осі цього наступу, де вона намагається закріпитися на обмежених плацдармах на захід від болотистої місцевості навколо невеликої річки Бахмутка" - йдеться в огляді.

Зазначається, що Росія визначила Бахмут як пріоритетний напрямок своїх наступальних зусиль з початку серпня 2022 року.

"Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська і Слов'янська. Проте ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими здобутками. Існує реальна можливість того, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою" - зазначає британська розвідка.

Як повідомлялося, за даними розвідки Британії, посилена логістичними проблемами нестача боєприпасів є одним з головних чинників, що обмежує потенціал Росії відновити наступальні операції в Україні.

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Теми: Бахмутвійна
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