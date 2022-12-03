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Силовики викрили п’ятьох так званих "депутатів" ОРЛО

Валентина РоманенкоСубота, 3 грудня 2022, 10:29
фото сбу

Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Джерело: пресслужба СБУ, Луганська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що слідчі СБУ встановили особи п’ятьох так званих "депутатов народного совета "ЛНР" III созыва", які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганщини.

У вересні 2022 року вони ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Леоніда Пасічника щодо підписання незаконного документа.

Встановлено, що серед фігурантів – родич так званого "мера" Луганська, який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.

За даними слідства, всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

За це вони отримали "мандати" у створеному агресором "народном совете "ЛНР"".

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Перебуваючи на "посадах", сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту.

Крім прийняття незаконних "актів" брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження до складу рф.

Також вони їздили по "виборчих округах", де особисто агітували місцевих жителів зробити свій "вибір" на користь країни-агресора.

В організації псевдореферендуму "допомагали" куратори-представники путінської партії "Единая Россия" та кремлівські піар-технологи.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області.

Втім зазначається, що СБУ встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Теми: ОРДЛОСБУ
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