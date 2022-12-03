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Вибух в Одесі 2 грудня стався через боєприпас, який волонтер перевозив як сувенір – ЗМІ

Валентина РоманенкоСубота, 3 грудня 2022, 12:17
Вибух в Одесі 2 грудня стався через боєприпас, який волонтер перевозив як сувенір – ЗМІ
фото: "Думская"

Вибух в автомобілі волонтера, який увечері 2 грудня зупинили для перевірки одеські правоохоронці, спричинив один з вибухонебезпечних предметів, які власник транспортного засобу перевозив як сувенір.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на анонімного співрозмовника у правоохоронних органах.

Пряма мова джерела видання: "Поліція Одеської області відкрила провадження щодо волонтера сусідньої області, який переміщав в автомобілі "в якості сувеніра" боєприпас.

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При перевірці правоохоронцями транспортного засобу на вул. Прохорівській в Одесі вибухонебезпечний предмет здетонував, завдавши поранень різного ступеня тяжкості семи особам, в тому числі цивільним".

Деталі: Внаслідок вибуху потерпілі зазнали поранень уламками боєприпасу, мінно-вибухових травм, переломів і рваних ран.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

ВІДЕО ДНЯ

У відділі комунікацій ГУ НП в області подробиці події не коментують.

"Можу лише сказати, що тривають слідчі дії за фактом незаконного поводження з боєприпасами, жодних коментарів з цього приводу поки що не надаємо", - зазначила керівник відділу Любов Гордієвська.

Що передувало: Внаслідок вибуху 2 грудня в Одесі на парковці адмінбудівлі обласного управління ДСНС постраждали сім осіб, зокрема п’ять правоохоронців.

Теми: Одесавибух
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