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Кремль анонсував візит Путіна на Донбас

Роман ПетренкоСубота, 3 грудня 2022, 15:22
ФОТО: GETTY IMAGES

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив про плани російського президента Володимира Путіна "згодом" приїхати на окуповані території України.

Джерело: Пєсков журналістам, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Путін згодом відвідає Донбас".

Деталі: Кремль не повідомив жодних подробиць чи дат.

Також Пєсков каже, нібито в РФ "мобілізація завершена", а жодної додаткової інформації російська влада повідомляти не буде.

Нагадаємо: Путін заявив, що РФ повинна була анексувати частину Донбасу раніше, але нібито сподівалася на те, що Донецьк і Луганськ зможуть "возз'єднатися" з Україною.

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Теми: ПутінДонбасокупаціяРосія
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