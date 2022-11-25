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Путін переконує, що Росія "щиро" сподівалася на возз'єднання Донбасу з Україною

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 16:28
Путін переконує, що Росія щиро сподівалася на возз'єднання Донбасу з Україною
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ повинна була анексувати частину Донбасу раніше, але нібито сподівалася на те, що Донецьк і Луганськ зможуть возз'єднатися з Україною.

Джерело: Путін на зустрічі з "матерями російських військових", передає російське державне агентство ТАСС

Пряма мова: "Що стосується 2014 року, звичайно, заднім числом ми всі розумні, але виходили з того, що, можливо, вдасться домовитися, і Луганськ, Донецьк якось у рамках Мінських домовленостей зможуть возз'єднатися з Україною.

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Ми щиро до цього йшли, але ми не відчували до кінця настрою людей, до кінця неможливо було зрозуміти, що там відбувається".

Деталі: За словами президента країни-агресора, тепер стало очевидним, що "возз'єднання" РФ із Донбасом мало відбутися раніше.

"Можливо, і не було б стільки втрат серед мирних громадян, не було б стільки загиблих під обстрілами дітей", - вважає він.

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Довідка: Росія з 2014 року окупувала український Крим та проводила гібридну агресію у Донецькій та Луганській областях, фактично захопивши владу в частинах цих областей, однак не визнаючи себе стороною конфлікту. 24 лютого цього року РФ розпочала відкрите повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Передісторія: 

  • 21 лютого Путін визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • 30 вересня, після проведення фейкових псевдореферендумів на окупованих територіях Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Теми: ПутінДонбасокупація
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