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Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 15:59
Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто

За фактом публікації "Української правди" про заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка відкрито кримінальне провадження.

Джерело: анонімні співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Після публікації  "Невоєнний стан заступника керівника ОП Кирила Тимошенка" відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Нацполіції Києва здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".

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Цю інформацію УП підтвердили одразу три джерела у правоохоронних органах. 

У розпорядженні редакції є номер відповідного провадження №12022100000000920 

Провадження було зареєстроване за статтею 362 ч.2 наступного дня після публікації.

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За інформацією джерел УП у правоохоронних органах в рамках розслідування Головним управлінням Нацполу було доручено Департаменту стратегічних розслідувань допитати як свідків двох людей та провести інші слідчі дії.  

Що передувало: УП з'ясувала, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько 100 000 доларів.

Теми: Офіс президента
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