Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто
За фактом публікації "Української правди" про заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка відкрито кримінальне провадження.
Джерело: анонімні співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Після публікації "Невоєнний стан заступника керівника ОП Кирила Тимошенка" відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Нацполіції Києва здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".
Цю інформацію УП підтвердили одразу три джерела у правоохоронних органах.
У розпорядженні редакції є номер відповідного провадження №12022100000000920
Провадження було зареєстроване за статтею 362 ч.2 наступного дня після публікації.
За інформацією джерел УП у правоохоронних органах в рамках розслідування Головним управлінням Нацполу було доручено Департаменту стратегічних розслідувань допитати як свідків двох людей та провести інші слідчі дії.
Що передувало: УП з'ясувала, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько 100 000 доларів.