Не "воєнний стан" заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

Декілька місяців тому автор цього матеріалу розмовляв із одним впливовим можновладцем.

– Я нещодавно хотів взяти машину в оренду і знаєте, що перше я подумав?

– Що?

– Що я скажу журналістам, зокрема вам, коли ви мене знімете і запитаєте, що це за авто?

– Відчуття контролю за владою корисне не лише для суспільства, але й для самої влади. Це ваш запобіжник від помилок, хоча ви це зазвичай не хочете розуміти.

– А знаєте, що я подумав одразу за цим?

– Ні.

– Що ви не знімете. Що питань не буде. Відповідати не потрібно. В країні воєнний стан.

(Через комендантську годину та низку обмежень воєнного стану наразі контролювати можновладців майже неможливо – УП).

Саме через воєнний стан ми і вирішили розповісти цю історію.

У редакції "Української правди" була тривала професійна дискусія з приводу теми, про яку далі йтиметься.

В підсумку ми зійшлися на тому, що спосіб життя одного з найвпливовіших членів президентської команди як мінімум не відповідає "воєнному стану", в якому країна живе вже десятий місяць.

Чи можна під час війни обирати в якості засобу пересуванння нову, одну з найдорожчих марок машин у світі й жити серед найбагатших людей країни?

Чи може представникам влади країни, чверть території якої вже стоїть у руїнах, житися розкішно?

І що найголовніше – чи в прозорий спосіб, а не за допомогою влади, отримані ці переваги?

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"Тест-драйв"

Наприкінці червня міські камери зафіксували в Києві новий Porsche Taycan 2021 року.

Машина була придбана 8 червня 2022 року, а вже 25 червня сім разів упродовж дня була зафіксована камерами системи відеоспостереження "Безпечне місто". Її бачили на Новообухівській та Старообухівській трасах, поряд із головним поселенням українських мільйонерів – Конча-Заспою, або офіційно – Козином.

Вартість автівки на профільних сайтах – близько 100 000 доларів.

Наступного дня, у неділю, автомобіль знову декілька разів потрапляє в поле зору камер.

На одному з фото, зробленому о 16-ій годині в селищі міського типу Козин, бачимо за кермом чоловіка, схожого на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка з жінкою на пасажирському сидінні.

Ми вирішили зайвий раз не навантажувати охорону посадовця спостереженнями під час повномасштабної війн. Тому почали працювати над пошуком доказів без звичного фіксування з машини переміщення можновладців.

Редакції "Української правди" вдалося дістати фото за інші дні з системи "Безпечне місто".

Наступного разу – 9 липня, знову на вихідних, камера на Столичному шосе фіксує за кермом чоловіка – і знову схожого на Тимошенка.

За кілька годин авто повертається – і знову праворуч від водія бачимо жінку.

Далі камера фіксує чоловіка, схожого на одного з керівників Офісу президента, вже 17 липня. І знову в неділю вранці.

За деякий час за кермом авто перебуває вже жінка, а на пасажирському сидінні камера фіксує чоловіка, схожого на Кирила Тимошенка.

23 липня чоловік, подібний на Тимошенка, за кермом знову потрапляє на тій же ділянці в поле зору камер.

Далі, вже 30 липня, у суботу вдень, камера фіксує за кермом знову того ж чоловіка. Цього разу якість фото дозволяє стверджувати, що це саме Кирило Тимошенко з сином.

Також можна помітити, що на лобовому склі автівки є перепустка КМДА на період комендантської години.

Кирило Тимошенко за кермом "Порше" потрапляє в поле зору камери й у серпні. Зокрема, 6-го і 7-го. Це також вихідні дні.

Належить автомобіль ТОВ "Новем Логістик", яке зареєстроване у Києві за адресою Паркова дорога,16а. Це адреса конгресно-виставкового центру "Парковий", де до 24 лютого регулярно збиралась фракція партії "Слуга народу".

Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.

Джерела "УП" у політичних та бізнесових колах називають Давітяна неформальним куратором від влади Запорізької області.

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Рік тому "УП" розповідала, що Давітян відвідує Офіс президента та регулярно контактує з керівником президентської фракції в парламенті Давидом Арахамією. Арахамія та Давітян такі контакти пояснювали дружбою. Проте тоді Давітян відмовився пояснити, кого відвідує в ОП.

Чи могло коштовне авто бути придбане Тимошенком і зареєстроване на компанію Давітяна? Або ж бізнесмен надав "Porsche" заступнику керівника ОП безкоштовно в користування?

"Українська правда" звернулась із питаннями до обох героїв матеріалу.

Кирило Тимошенко відповів, що автомобіль не його, і він брав його дійсно в Давітяна, використовував цю автівку 3-4 рази і повернув її вже декілька місяців тому.

При цьому докази, опубліковані редакцією, свідчать, що таких разів було щонайменше вдвічі більше. За цим самим маршрутом автівка їздила й у інші дні, але камера не фіксувала обличчя водія.

Також, за інформацією джерел "УП" у правоохоронних органах, машина зникала з поля зору камер. Наприклад, 26 червня о 16:18 автівку було зафіксовано камерами в смт Козин, а наступна фіксація відбулася вже 9 серпня в Києві на перехресті вулиць Інститутська та Шовковична біля Офісу президента. Це може свідчити про те, що на автівці могли бути також інші номерні знаки, або ж камери з технічних причин не змогли зафіксувати авто.

Виникає питання, чи міг Вемір Давітян за два тижні після купівлі віддати новеньку автівку Кирилу Тимошенку на два місяці?

У коментарі "УП" Давітян повідомив, що надавав машину на "тест-драйв", оскільки вона не підійшла йому. На наявних у редакції матеріалах із камер "Безпечного міста" Давітян не був зафіксований за кермом жодного разу.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Друзі, вступайте до Клубу "Української правди", аби підтримати журналістику, що приводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Михайло Ткач, журналіст-розслідувач УП Приєднатись

"єОселя" на 1000 м2

На початку літа на новий несподіваний рівень вийшло не тільки непублічне, а й публічне життя Кирила Тимошенка.

Чи не вперше відтоді, як Тимошенко потрапив у високі владні кабінети, він почав постити в соціальних мережах фото та відео з пробіжок.

Уважні читачі "УП" одразу звернули на це увагу та впізнали на сторіз можновладця одне з топових заміських поселень, популярне серед представників української еліти.

Назву населеного пункту ми не називаємо з міркувань безпеки. З цих самих міркувань ми не розголошуємо і нових впливових сусідів Тимошенка. Хоча, для загального розуміння – це колишні формальні та неформальні керівники держави та великі бізнесмени.

Далі за допомогою джерел у політичних та бізнесових колах нам вдалося з'ясувати, в якому саме маєтку оселився заступник керівника офісу президента.

Це маєток на майже 1200 квадратних метрів із власним виходом до водойми, який належить бізнесмену Ігорю Ніконову.

Ніконов входить до 100 найбагатших людей країни за версією видання "Фокус" та вважається одним із найбільших забудовників Києва.

У коментарі "УП" Кирило Тимошенко зазначив, що орендує маєток з міркувань безпеки, оскільки його власне помешкання розташоване в небезпечному з огляду на регулярні ракетні обстріли місці.

Також Тимошенко погодився показати договір оренди, який було укладено з Ніконовим у липні цього року.

Відповідно до договору, маєток орендує дружина Кирила Тимошенка. А вартість оренди складає 230 000 гривень на місяць, що за актуальным курсом становить близько 6 000 доларів.

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Редакція звернулася по консультацію до експертів на ринку нерухомості. Також ми проаналізували публічні оголошення.

На основі отриманих даних можна зробити висновки про занижену ціну оренди маєтка в цьому котеджному містечку станом на літо 2022-го.

За даними експертів, середня вартість винаймання будинків аналогічної площі у цьому котеджному містечку може коливатися в діапазоні від 10 до 25 тисяч доларів. На вартість може впливати стан маєтку та якість використаних в оздобленні матеріалів.

Тимошенко є публічним куратором будівельного напрямку, а бізнес Ніконова перебуває саме у цій площині. На питання про можливий конфлікт інтересів заступник керівника ОП відповів, що Ніконов не бере участі в державних проєктах

Натомість за кілька тижнів після нашого спілкування на сторінці будівельної компанії Ніконова з'явилося повідомлення про те, що два житлові квартали КАН Девелопмент долучилися до державної програми "єОселя" – пільгової іпотеки житла.

Завдяки цій програмі українці певних професій можуть купувати квартири в кредит на 20 років за ставкою 3 %, а забудовники отримують можливість продавати квартири, які з початку повномасштабного вторгнення Росії з очевидних причин майже не продаються.

Редакції невідомо, чи міг впливати заступник керівника ОП на приєднання компанії власника маєтку, в якому він мешкає, до державної програми пільгового кредитування.

Але, очевидно, що всі забудовники наразі перебувають у скрутному становищі і в тій чи іншій мірі потребують державної участі, а значить – участі влади.

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Навіщо гроші, якщо є влада

У коментарі УП Тимошенко додав, що він та його родина мають офіційні статки і для оренди маєтку, і для купівлі Порше, якби вони вирішили піти і на цей крок. І це дійсно збігається з даними його попередніх декларацій.

Місяць тому наші колеги з Бігус.Інфо опублікували матеріал про те, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовує в якості службового автомобіль Chevrolet Tahoe. Такі автомобілі не продаються в Україні, але американська компанія General Motors передала 50 автівок Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій цієї весни. Після публікації Тимошенко відмовився від цієї автівки.

Судячи з матеріалу, автівку Тимошенко використовував вже в травні цього року. Виходить, що Тимошенко, маючи достатньо власних коштів для купівлі машин, одночасно півроку використовував гуманітарний Chevrolet Tahoe у службових цілях і щонайменше два місяці Porsche Taycan 4S Веміра Давітяна по вихідних.

При цьому у власності Тимошенка та його дружини, відповідно до даних його декларації за 2020 рік, вже перебували BMW X5 2019 року, Porsche Macan 2017 року, Volkswagen Caravelle 2014 року.

Якщо серед героїв та читачів цього матеріалу знайдуться ті, хто скажуть: зараз не на часі розповідати, що заступник керівника Офісу президента їздить на новому Порше, сподіваємося, ці ж самі люди зможуть поставити принаймні собі ще одне питання.

А чи на часі заступнику керівника Офісу президента їздити на новому Порше?

Михайло Ткач