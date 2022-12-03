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Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція

Катерина ТищенкоСубота, 3 грудня 2022, 19:22
Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція
Володимир Зеленський у зверненні 3 грудня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та Групи семи граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз у світі завершилася, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайскепів, тобто обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста.

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Росія нанесла вже колосальні збитки всім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція, і лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачено.

Логіка очевидна. Якщо обмеження ціни російської нафти 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень".

Що передувало: У суботу Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

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Раніше, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу, члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з РФ, на рівні 60 доларів за барель.

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Теми: ЗеленськийнафтаРосія
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