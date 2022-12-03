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Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії

Катерина ТищенкоСубота, 3 грудня 2022, 21:35
Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії
Давид Арахамія, фото з Telegram

Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови можливих переговорів про гарантії безпеки для Росії, про які в суботу згадував президент Франції Емманюель Макрон.

Джерело: Арахамія у Telegram

Дослівно: "Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки.

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Для цього достатньо:

  • покинути територію нашої країни;
  • виплатити репарації;
  • покарати всіх воєнних злочинців;
  • добровільно здати ядерну зброю.

Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки".

Що передувало: Президент Франції Еммануель Макрон у суботу заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

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Теми: АрахаміяпереговориРосіягарантії безпеки
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