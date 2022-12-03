Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії

Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови можливих переговорів про гарантії безпеки для Росії, про які в суботу згадував президент Франції Емманюель Макрон.

Джерело: Арахамія у Telegram

Дослівно: "Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки.

Для цього достатньо:

покинути територію нашої країни;

виплатити репарації;

покарати всіх воєнних злочинців;

добровільно здати ядерну зброю.

Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки".

Що передувало: Президент Франції Еммануель Макрон у суботу заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.