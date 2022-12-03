Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії
Субота, 3 грудня 2022, 21:35
Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія висунув умови можливих переговорів про гарантії безпеки для Росії, про які в суботу згадував президент Франції Емманюель Макрон.
Джерело: Арахамія у Telegram
Дослівно: "Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки.
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Для цього достатньо:
- покинути територію нашої країни;
- виплатити репарації;
- покарати всіх воєнних злочинців;
- добровільно здати ядерну зброю.
Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки".
Що передувало: Президент Франції Еммануель Макрон у суботу заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо її президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
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