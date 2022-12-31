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ЄС рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну – Боррель

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 23:36
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Європейський Союз рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну, зокрема наступного року.

Джерело: високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter

Дослівно: "У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку.

Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підлими нападами.

Ми рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році".

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Теми: ЄС
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