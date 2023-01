ЄС рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну – Боррель

Європейський Союз рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну, зокрема наступного року.

Джерело: високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter

In 2022, Russia decided to fully abandon commitments to basic human rights and to attack Ukraine and global security



At the year's end, Putin tries once again to force Ukrainians into darkness with despicable attacks



We are resolved to continue standing by Ukraine, also in 2023