У Макіївці окупанти роздають повістки в черзі за водою – ЦНС

У Макіївці на Донеччині росіяни роздають повістки на пунктах видачі води.

Джерело: Центр Національного спротиву

Дослівно: "В тимчасово окупованій Макіївці немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. Для отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою або свідоцтво про народження. У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі.

Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомив, що на окупованих територіях Луганської області російські загарбники мобілізували більш ніж половину шахтарів.