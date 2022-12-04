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У Макіївці окупанти роздають повістки в черзі за водою – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 01:22
У Макіївці окупанти роздають повістки в черзі за водою – ЦНС
Ілюстративне фото AP

У Макіївці на Донеччині росіяни роздають повістки на пунктах видачі води.

Джерело: Центр Національного спротиву

Дослівно: "В тимчасово окупованій Макіївці немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. Для отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою або свідоцтво про народження. У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі.

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Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомив, що на окупованих територіях Луганської області російські загарбники мобілізували більш ніж половину шахтарів.

Теми: Макіївкаокупаціямобілізаціявійна
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