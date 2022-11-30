Луганські колаборанти попросили росіян знизити темпи мобілізації: більшість шахтарів вже на фронті

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники мобілізували більш ніж половину шахтарів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог відправив на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість "віджатих" шахт регіону.

Колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно".

Нагадаємо: За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.