Луганські колаборанти попросили росіян знизити темпи мобілізації: більшість шахтарів вже на фронті
Середа, 30 листопада 2022, 03:29
На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники мобілізували більш ніж половину шахтарів.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Ворог відправив на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість "віджатих" шахт регіону.
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Колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно".
Нагадаємо: За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.