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Луганські колаборанти попросили росіян знизити темпи мобілізації: більшість шахтарів вже на фронті

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 04:29
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники мобілізували більш ніж половину шахтарів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог відправив на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість "віджатих" шахт регіону.

Колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно".

Нагадаємо: За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.

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Теми: Луганська областьокупаціямобілізація
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