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Україна і США працюють над розширенням санкцій проти Росії – Маркарова

"Українська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 03:26
Україна і США працюють над розширенням санкцій проти Росії – Маркарова
ОКСАНА МАРКАРОВА, ФОТО УП

Україна та США працюють над посиленням санкційного тиску на РФ у відповідь на ракетні удари по українських містах.

Джерело: посол України в США Оксана Маркарова, чиї слова цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми, безумовно, надаємо всю інформацію, працюємо з партнерами для того, щоби санкції (проти Росії – УП) постійно розширювалися…

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Ми не припиняли роботу над ним (санкційним тиском – УП). Наша точка зору – Росія має бути максимально ізольована. Санкції повинні бути розширені, і ми, безумовно, працюємо над новими пакетами (санкцій – УП)".

Деталі: За словами Маркарової, робота проводиться над новими санкціями щодо російських банків та юридичних і фізичних осіб в РФ, а також щодо компаній та організацій, які допомагали агресору здійснювати останні атаки.

Теми: МаркароваСШАсанкціїРосія
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