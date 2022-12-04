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ISW розповів, навіщо Шойгу літав у Мінськ

"Українська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 04:33
ISW розповів, навіщо Шойгу літав у Мінськ
ЛУКАШЕНКО І ШОЙГУ 3 ГРУДНЯ, ФОТО БЕЛТА

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб, ймовірно, здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті наголосили, що Шойгу зустрівся з Хреніним і Лукашенком, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь з метою подальшої підтримки наступальної кампанії Росії в Україні.

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Аналітики інституту відзначили, що на зустрічі Шойгу і Хреніна були підписані поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

ISW раніше оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які обмежують готовність Лукашенка зробити це.

Основні висновки ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • За повідомленнями, українські війська вийшли на східний берег Дніпра навпроти м. Херсон.
  • Погодні умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій.
  • Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, що, ймовірно, сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між Росією та Білоруссю.
  • Українські війська, ймовірно, продовжують просування на північний захід від Кремінної.
  • Російські окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, а також у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.
  • За повідомленнями, російська влада евакуювала російських колабораціоністів з м. Олешки.
  • Організаційно-штабне управління Національної гвардії Росії підтвердило, що мобілізація триває, незважаючи на те, що Володимир Путін оголосив про формальне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.
  • Російська влада продовжує використовувати судові заходи для зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо: Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякав війною до останнього "чи то українця, чи то поляка".

Теми: БілорусьРосіявійна
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