ISW розповів, навіщо Шойгу літав у Мінськ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб, ймовірно, здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті наголосили, що Шойгу зустрівся з Хреніним і Лукашенком, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь з метою подальшої підтримки наступальної кампанії Росії в Україні.

Аналітики інституту відзначили, що на зустрічі Шойгу і Хреніна були підписані поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

ISW раніше оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які обмежують готовність Лукашенка зробити це.

Основні висновки ISW:

За повідомленнями, українські війська вийшли на східний берег Дніпра навпроти м. Херсон.

Погодні умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій.

Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, що, ймовірно, сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між Росією та Білоруссю.

Українські війська, ймовірно, продовжують просування на північний захід від Кремінної.

Російські окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, а також у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.

За повідомленнями, російська влада евакуювала російських колабораціоністів з м. Олешки.

Організаційно-штабне управління Національної гвардії Росії підтвердило, що мобілізація триває, незважаючи на те, що Володимир Путін оголосив про формальне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.

Російська влада продовжує використовувати судові заходи для зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо: Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякав війною до останнього "чи то українця, чи то поляка".