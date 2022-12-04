ISW розповів, навіщо Шойгу літав у Мінськ
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб, ймовірно, здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України.
Джерело: ISW
Деталі: В інституті наголосили, що Шойгу зустрівся з Хреніним і Лукашенком, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь з метою подальшої підтримки наступальної кампанії Росії в Україні.
Аналітики інституту відзначили, що на зустрічі Шойгу і Хреніна були підписані поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.
ISW раніше оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які обмежують готовність Лукашенка зробити це.
Основні висновки ISW:
- За повідомленнями, українські війська вийшли на східний берег Дніпра навпроти м. Херсон.
- Погодні умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій.
- Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, що, ймовірно, сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між Росією та Білоруссю.
- Українські війська, ймовірно, продовжують просування на північний захід від Кремінної.
- Російські окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, а також у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.
- За повідомленнями, російська влада евакуювала російських колабораціоністів з м. Олешки.
- Організаційно-штабне управління Національної гвардії Росії підтвердило, що мобілізація триває, незважаючи на те, що Володимир Путін оголосив про формальне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.
- Російська влада продовжує використовувати судові заходи для зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями.
Нагадаємо: Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякав війною до останнього "чи то українця, чи то поляка".