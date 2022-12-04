Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У найближчі тижні зростуть темпи наступальних операцій на сході України – американські аналітики

"Українська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 06:20
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що загальний темп військових операцій на сході України, ймовірно, зросте у найближчі тижні.

Джерело: ISW

Деталі: Американські аналітики наголошують, що через похолодання і замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть більш високим темпам бойових дій.  

У звіті інституту наводяться слова одного російського воєнного блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії Кремінна-Сватове замерзла і що українські сили, ймовірно, підвищать темпи контрнаступальних операцій в цьому районі.

ISW згадав, що про це також говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове. Посадовець очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступальні маневрені операції, оскільки багнюка в цьому районі повністю замерзла.

За попередніми оцінками ISW, загальний темп операцій, ймовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки стійка холодна погода дозволяє замерзати землі на всьому театрі бойових дій, особливо на сході України, де обидві сторони загрузли в сильному болоті.

Аналітики переконані, що росіяни та українці навряд чи призупинять свої наступальні операції в пору року, коли погодні умови сприятливі для проведення механізованих маневрених бойових дій на сході України.

ВІДЕО ДНЯ

Основні висновки ISW:

  • За повідомленнями, українські війська вийшли на східний берег Дніпра навпроти м. Херсон.
  • Погодні умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій.
  • Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, що, ймовірно, сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між Росією та Білоруссю.
  • Українські війська, ймовірно, продовжують просування на північний захід від Кремінної.
  • Російські окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, а також у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.
  • За повідомленнями, російська влада евакуювала російських колабораціоністів з м. Олешки.
  • Організаційно-штабне управління Національної гвардії Росії підтвердило, що мобілізація триває, незважаючи на те, що Володимир Путін оголосив про формальне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.
  • Російська влада продовжує використовувати судові заходи для зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW спрогнозував, від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку

Ворог вдарив по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

відеоДень ЧС-22: французькі рекорди, розгром Сенегалу

Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, ухвалити можуть 12 грудня

Зеленський: Вистояти цієї зими – це відстояти все

Київ і 4 області з понеділка повертаються до стабілізаційних відключень – ДТЕК

Усі новини...
Усіх колаборантів вивезли з Олешок на Херсонщині – ЦНС
Залужний поговорив з генералом Міллі про потреби України в ППО
Україна і США працюють над розширенням санкцій проти Росії – Маркарова
ISW розповів, навіщо Шойгу літав у Мінськ
Останні новини
08:04
Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини - Макрон
07:55
Макрон: я завжди підтримую прямий контакт із Путіним, ізоляція для нього найгірше
07:37
Нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності
07:30
Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу: є загиблий і поранені
07:14
ЗСУ відбили атаки біля 13 населених пунктів і 19 разів вдарили по районах зосередження ворога – штаб
06:46
Росія просить Ізраїль не заважати їй перекидати озброєння із Сирії в Україну – ЗМІ
05:43
Продажі зброї у світі зростають сьомий рік підряд – SIPRI
04:44
ISW спрогнозував, від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку
03:46
Литва передає Україні 155-мм снаряди
02:48
Вілкул: У Кривому Розі – потужні вибухи
Усі новини...