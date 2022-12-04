Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У найближчі тижні зростуть темпи наступальних операцій на сході України – американські аналітики

"Українська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 05:20
У найближчі тижні зростуть темпи наступальних операцій на сході України – американські аналітики
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що загальний темп військових операцій на сході України, ймовірно, зросте у найближчі тижні.

Джерело: ISW

Деталі: Американські аналітики наголошують, що через похолодання і замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть більш високим темпам бойових дій.  

Реклама:

У звіті інституту наводяться слова одного російського воєнного блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії Кремінна-Сватове замерзла і що українські сили, ймовірно, підвищать темпи контрнаступальних операцій в цьому районі.

ISW згадав, що про це також говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове. Посадовець очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступальні маневрені операції, оскільки багнюка в цьому районі повністю замерзла.

За попередніми оцінками ISW, загальний темп операцій, ймовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки стійка холодна погода дозволяє замерзати землі на всьому театрі бойових дій, особливо на сході України, де обидві сторони загрузли в сильному болоті.

ВІДЕО ДНЯ

Аналітики переконані, що росіяни та українці навряд чи призупинять свої наступальні операції в пору року, коли погодні умови сприятливі для проведення механізованих маневрених бойових дій на сході України.

Основні висновки ISW:

  • За повідомленнями, українські війська вийшли на східний берег Дніпра навпроти м. Херсон.
  • Погодні умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій.
  • Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, що, ймовірно, сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між Росією та Білоруссю.
  • Українські війська, ймовірно, продовжують просування на північний захід від Кремінної.
  • Російські окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, а також у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.
  • За повідомленнями, російська влада евакуювала російських колабораціоністів з м. Олешки.
  • Організаційно-штабне управління Національної гвардії Росії підтвердило, що мобілізація триває, незважаючи на те, що Володимир Путін оголосив про формальне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.
  • Російська влада продовжує використовувати судові заходи для зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Усіх колаборантів вивезли з Олешок на Херсонщині – ЦНС
Залужний поговорив з генералом Міллі про потреби України в ППО
Україна і США працюють над розширенням санкцій проти Росії – Маркарова
ISW розповів, навіщо Шойгу літав у Мінськ
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: