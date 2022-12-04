У найближчі тижні зростуть темпи наступальних операцій на сході України – американські аналітики
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що загальний темп військових операцій на сході України, ймовірно, зросте у найближчі тижні.
Джерело: ISW
Деталі: Американські аналітики наголошують, що через похолодання і замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть більш високим темпам бойових дій.
У звіті інституту наводяться слова одного російського воєнного блогера, який заявив 3 грудня, що земля на лінії Кремінна-Сватове замерзла і що українські сили, ймовірно, підвищать темпи контрнаступальних операцій в цьому районі.
ISW згадав, що про це також говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він заявив, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове. Посадовець очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступальні маневрені операції, оскільки багнюка в цьому районі повністю замерзла.
За попередніми оцінками ISW, загальний темп операцій, ймовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки стійка холодна погода дозволяє замерзати землі на всьому театрі бойових дій, особливо на сході України, де обидві сторони загрузли в сильному болоті.
Аналітики переконані, що росіяни та українці навряд чи призупинять свої наступальні операції в пору року, коли погодні умови сприятливі для проведення механізованих маневрених бойових дій на сході України.
Основні висновки ISW:
- За повідомленнями, українські війська вийшли на східний берег Дніпра навпроти м. Херсон.
- Погодні умови на сході України, ймовірно, стають більш сприятливими для більш високих темпів наступальних операцій.
- Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, що, ймовірно, сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв'язків у сфері безпеки між Росією та Білоруссю.
- Українські війська, ймовірно, продовжують просування на північний захід від Кремінної.
- Російські окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька, а також у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей.
- За повідомленнями, російська влада евакуювала російських колабораціоністів з м. Олешки.
- Організаційно-штабне управління Національної гвардії Росії підтвердило, що мобілізація триває, незважаючи на те, що Володимир Путін оголосив про формальне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.
- Російська влада продовжує використовувати судові заходи для зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями.