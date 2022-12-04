П'ятеро грузинських добровольців загинули в Україні: потрапили в оточення під Бахмутом

В оточення під містом Бахмут на Донеччині протягом останніх днів потрапила група добровольців із Грузії, в результаті було поранено грузинського командира, п'ятеро бійців – загинули.

Про це в етері грузинського опозиційного телеканалу "Мтаварі" повідомив доброволець Ромео Парулава, передає "Європейська правда".

За його словами, загиблі служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну.

"Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих", – сказав Парулава.

Напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом п’ятьох грузинів: Авто Руруа, Ромео Пічхая, Ромео Кварацхелія, Бадрі Маркелія, Мераба Аладашвілі.

фото посольства

У суботу президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття у зв’язку із загибеллю добровольців.

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"У ці важкі хвилини приношу свої співчуття сім'ям, друзям і родичам усіх грузинських бійців, які загинули в Україні", – написала Зурабішвілі у Facebook.

Як уточнює портал "Новости-Грузия", на боці України зараз воюють до 1500 грузинських бійців. Частина проживала в Україні, частина – приїхала туди після початку війни як добровольці.

Перший грузин-доброволець загинув 18 березня. Станом на 4 грудня в боях на боці Збройних Сил України загинули 33 грузини.