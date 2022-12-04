Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода допомагає ЗСУ, найближчим часом чекаємо позитивних новин – Гайдай

Роман ПетренкоНеділя, 4 грудня 2022, 12:14
GETTY IMAGES

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що погода сприяє Збройним силам на Сватівському та Кремінському напрямках.

Джерело: Гайдай в ефірі "Еспресо"

Пряма мова Гайдая: "Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках.

Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозолять розвинути успіх ЗСУ".

Деталі: За словами Гайдая, партизани на Луганщині підказують, куди цілити нашій артилерії.

Нагадаємо: Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.

Теми: Луганська областьЗбройні силивійнапогода
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоВ Херсоні затримали екскерівника банку РФ: допомагав Сальдо впроваджувати рубль

СБУ прийшла до УПЦ МП на Полтавщині: шукають "руський мір"

Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам

Росія вночі обстріляла ракетами завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"

У Швеції вбили критика Кадирова, на якого вже скоювали замах два роки тому

Усі новини...
Луганська область
Артилеристи уразили два пункти управління росіян на Луганщині – ОВА
Авіація ЗСУ знищила декілька зеніток та скупчень техніки на Луганщині – ОВА
Луганські колаборанти попросили росіян знизити темпи мобілізації: більшість шахтарів вже на фронті
Останні новини
13:33
Партизани розповіли про дві знищених системи ППО росіян у Маріуполі - радник мера
13:30
В Україні – повітряна тривога: ворог випустив ракети
13:13
Кремль: Росія готує відповідь на введення "стелі цін" на нафту
13:12
ЄС хоче вдарити по російському сектору БПЛА у дев’ятому пакеті санкцій - ЗМІ
13:00
В енергосистемі зберігається дефіцит, обленерго отримали ліміти – Укренерго
12:47
фотоВ Херсоні затримали екскерівника банку РФ: допомагав Сальдо впроваджувати рубль
12:46
Україна і ОАЕ планують укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство
12:46
Путін до лютого хоче ввести тотальний контроль за росіянами-ухилянтами – ГУР
12:44
Криптогігант Binance пояснив, чому не вийшов з Росії
12:41
СБУ прийшла до УПЦ МП на Полтавщині: шукають "руський мір"
Усі новини...