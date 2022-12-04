Погода допомагає ЗСУ, найближчим часом чекаємо позитивних новин – Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що погода сприяє Збройним силам на Сватівському та Кремінському напрямках.

Джерело: Гайдай в ефірі "Еспресо"

Пряма мова Гайдая: "Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках.

Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозолять розвинути успіх ЗСУ".

Деталі: За словами Гайдая, партизани на Луганщині підказують, куди цілити нашій артилерії.

Нагадаємо: Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.