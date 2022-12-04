Погода допомагає ЗСУ, найближчим часом чекаємо позитивних новин – Гайдай
Неділя, 4 грудня 2022, 12:14
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що погода сприяє Збройним силам на Сватівському та Кремінському напрямках.
Джерело: Гайдай в ефірі "Еспресо"
Пряма мова Гайдая: "Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках.
Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозолять розвинути успіх ЗСУ".
Деталі: За словами Гайдая, партизани на Луганщині підказують, куди цілити нашій артилерії.
Нагадаємо: Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.