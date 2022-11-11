Американські аналітики: Зима навряд чи спинить контрнаступ ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.

Джерело: ISW

Дослівно: "Зимова погода може завдати непропорційно великої шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання зимової погоди і зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого пересування, ніж це було б можливо у брудні осінні місяці".

Деталі: Повідомляється, що осінній та весняний бруд може уповільнити або зупинити військові дії, так само як і несправне або недостатнє обладнання для зимового періоду. Деяку військову техніку, можливо, доведеться адаптувати до холодної погоди, а нестача обладнання або боєприпасів може сповільнити просування через логістичні труднощі, а не зимову погоду.

"Якщо бойові дії і припиняться цієї зими, то це буде пов'язано з логістичними проблемами і завершенням кількох кампаній з обох сторін", - кажуть аналітики ISW.

При цьому в ISW вказують, що українські Збройні сили будуть намагатися просунутися якомога далі до прибуття підкріплень окупантів – росіяни на весну готують 120 000 призовників для відправки на фронт.