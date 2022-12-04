В Об’єднаних силах розповіли, чому Росія використовує менше іранських дронів

Речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін припускає, що росіяни рідше використовують іранські дрони, оскільки ті чутливі до морозів.

Джерело: Силкін в ефірі телемарафону

Пряма мова на питання, чи зменшується динаміка використання іранських дронів: "Вважаю, що вона зменшується, тому що будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, що чутливі до морозів та погодних умов...

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Ми маємо на даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправленням в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність".

Деталі: Речник зазначив, що Україна не має можливості зупинити постачання бомб і дронів для Росії, але отримує "достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів".

"Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і на даний час ми вже можемо казати, що ми збиваємо порядка 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре", - вважає він.