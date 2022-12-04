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В Об’єднаних силах розповіли, чому Росія використовує менше іранських дронів

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 17:53
збитий іранський дрон, ілюстративне фото ОК "Південь"

Речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін припускає, що росіяни рідше використовують іранські дрони, оскільки ті чутливі до морозів.

Джерело: Силкін в ефірі телемарафону

Пряма мова на питання, чи зменшується динаміка використання іранських дронів: "Вважаю, що вона зменшується, тому що будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, що чутливі до морозів та погодних умов...

Ми маємо на даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправленням в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність".

Деталі: Речник зазначив, що Україна не має можливості зупинити постачання бомб і дронів для Росії, але отримує "достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів".

"Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і на даний час ми вже можемо казати, що ми збиваємо порядка 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре", - вважає він.

Теми: Збройні силиРосіябезпілотникивійна
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