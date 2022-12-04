Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Скадовському районі окупанти припинили доставку пенсій – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 18:10
українські військові, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

В окупованому Скадовському районі Херсонщини працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам, окупанти змушують літніх людей отримувати громадянство Росії для отримання пенсій у відділеннях пошти.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації".

"Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів".

Деталі: Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.

Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Це, зокрема, міста Нікополь Дніпропетровської області та Херсон.

Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають. В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Теми: ГенштабокупаціяСкадовськвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні пройдуть аварійні відключення світла – Укренерго

ППО у понеділок збила більше 60 російських ракет, летіло понад 70

Разом з Кауфманом НАБУ в Одесі затримало Грановського

фото, оновлено від 14:13У багатьох областях України лунали вибухи та працювала ППО

Бізнесмена Кауфмана затримало НАБУ – джерела

відео, фотоПротестувальники у столиці Монголії увірвалися в будівлю уряду – ЗМІ

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ за добу знищили близько 550 загарбників і 1 ворожий літак
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 17 населених пунктів – Генштаб
На Донеччині Сили оборони збили ворожий літак – зведення Генштабу
Останні новини
20:01
КНДР здійснила артилерійський обстріл у відповідь на навчання Південної Кореї та США
19:59
Єврокомісія: Болгарія повністю відповідає вимогам для приєднання до "шенгену"
19:54
WSJ: США надіслали Україні HIMARS із обмеженою дальністю ударів, щоб ними не можна було уразити РФ
19:49
Херсонщина: росіяни вивозять с/г продукцію, в них більшає дезертирів 
19:40
По всій Україні пройдуть аварійні відключення світла – Укренерго
19:25
Путін підписав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ": вводяться багатотисячні штрафи
19:24
Прем’єрка Естонії: Починати з Росією переговори про мир зараз небезпечно – і не лише для України
19:23
Путін затвердив бюджет РФ на три роки: третину видатків спрямують на війну
19:20
Кулеба: Чим більше воєнних злочинів чинить РФ, тим більше зброї має отримувати Україна
19:15
фотоУкраїнці влаштували акцію на прем'єрі вистави Кирила Сєрєбреннікова
Усі новини...