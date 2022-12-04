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Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 18:16
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром
нова розробка "Укроборонпрому", фото з Facebook концерну

ДК "Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

Джерело: речниця "Укроборнпрому" Наталія Сад в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На сьогодні низка етапів успішних випробувань позаду. На виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних Сил України ми переходимо до етапу випробувань під дією РЕБ (засобів радіоелекронної боротьби, - ред.)".

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Деталі: Сад нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати", - зазначила речниця "Укроборнпрому".

Що передувало: 17 жовтня у держконцерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.

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Теми: безпілотникиУкроборонпром
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