Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань – Укроборонпром

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 19:16
нова розробка "Укроборонпрому", фото з Facebook концерну

ДК "Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

Джерело: речниця "Укроборнпрому" Наталія Сад в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На сьогодні низка етапів успішних випробувань позаду. На виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних Сил України ми переходимо до етапу випробувань під дією РЕБ (засобів радіоелекронної боротьби, - ред.)".

Деталі: Сад нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини.

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати", - зазначила речниця "Укроборнпрому".

Що передувало: 17 жовтня у держконцерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.

Теми: безпілотникиУкроборонпром
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

По всій Україні пройдуть аварійні відключення світла – Укренерго

ППО у понеділок збила більше 60 російських ракет, летіло понад 70

Разом з Кауфманом НАБУ в Одесі затримало Грановського

фото, оновлено від 14:13У багатьох областях України лунали вибухи та працювала ППО

Бізнесмена Кауфмана затримало НАБУ – джерела

відео, фотоПротестувальники у столиці Монголії увірвалися в будівлю уряду – ЗМІ

Усі новини...
Зенітники збили російський гелікоптер
У Чехії почали навчати українських військових
У Скадовському районі окупанти припинили доставку пенсій – зведення Генштабу
На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро
Останні новини
20:57
Повітряні сили ЗСУ опублікували фото наслідків удару по російському аеродрому в Рязанській області
20:53
Угорщина не буде тренувати українських військових: "Хочемо рухатись до миру"
20:51
Сім потягів УЗ затримуються через наслідки обстрілів
20:50
МЗС Молдови прокоментувало падіння ракети біля кордону з Україною
20:38
Ракета, яка впала у Молдові, має відношення до РФ – секретар РНБО
20:23
На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали захист банківської системи
20:18
Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу до ЄС
20:10
фото, відеоРосіяни наробили шкоди на території чоловічого монастиря на Сумщині
20:01
КНДР здійснила артилерійський обстріл у відповідь на навчання Південної Кореї та США
19:59
Єврокомісія: Болгарія повністю відповідає вимогам для приєднання до "шенгену"
Усі новини...