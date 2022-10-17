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"Дальність – 1000 км": Укроборонпром натякає на розробку нового українського безпілотника

Роман ПетренкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 12:58
фото укроборонпрому

У держконцерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку українського ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.

Джерело: Укроборонпром

Дослівно: "Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.

Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як "Шахед-136". Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі.

ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними "мопедами" – ніщо інше, як агонія російської федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи.

Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування".

 

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Теми: Укроборонпромзброявійна
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