Ворог вдарив по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

Росіяни вночі 5 грудня атакували об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств".

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Деталі: Куртєв уточнив, що повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

Тим часом на місцях працюють відповідні служби.

Нагадаємо: Вночі 2 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загорілася будівля інфраструктурного об’єкту.