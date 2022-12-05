Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог вдарив по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

Ольга Глущенко Понеділок, 5 грудня 2022, 01:10
ілюстративне фото з тг Старуха

Росіяни вночі 5 грудня атакували об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств".

Деталі: Куртєв уточнив, що повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

Тим часом на місцях працюють відповідні служби.

Нагадаємо: Вночі 2 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загорілася будівля інфраструктурного об’єкту.

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір

В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА

Зеленський про РФ: Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде

На Ставці верховного головнокомандувача обговорювали захист банківської системи

По всій Україні пройдуть аварійні відключення світла – Укренерго

ППО у понеділок збила більше 60 російських ракет, летіло понад 70

Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни вдарили двома ракетами по селу біля Запоріжжя
Ворог атакував Запоріжжя, горіла будівля інфраструктурного об’єкту
Окупанти заявляють про призначення нового "директора" на Запорізькій АЕС
Останні новини
02:44
Російські ракетні удари неефективні проти української рішучості – посол Британії
02:05
Чорногорія виділила Україні 11% свого військового бюджету
01:20
У Запоріжжі прогриміли вибухи
00:30
Росіяни за добу 84 рази вдарили по Сумщині, поцілили в монастир
00:21
У Фінляндії поставили крапку в скандалі через оплату сніданків прем’єрки з держбюджету
00:00
відеоДень ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір
23:47
В Італії фіксують зростання хакерських атак з боку Росії
23:46
Премʼєр Грузії звинуватив опозицію у відправці добровольців в Україну
23:29
У Молдові все ж уникли відключень споживачів через удари Росії по Україні
23:25
Британія виключає зміни до закону, що спростили б повернення Греції "мармурів Парфенону"
Усі новини...