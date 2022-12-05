Ворог вдарив по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя
Понеділок, 5 грудня 2022, 00:10
Росіяни вночі 5 грудня атакували об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв
Пряма мова: "Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств".
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Деталі: Куртєв уточнив, що повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.
Тим часом на місцях працюють відповідні служби.
Нагадаємо: Вночі 2 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загорілася будівля інфраструктурного об’єкту.
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