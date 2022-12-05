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У США думають, як без наслідків визнати Росію "державою-спонсором тероризму" – Блінкен

Ольга Глущенко Понеділок, 5 грудня 2022, 02:11
Блінкен, фото: Getty Іmages

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена працює з Конгресом над тим, щоб обійти наслідки, які може мати визнання Росії "державою-спонсором тероризму".

Джерело: Блінкен в інтерв’ю, цитує сайт Держдепу США

Пряма мова: "Що стосується санкцій, ми ввели безпрецедентні санкції проти Росії, безпрецедентні обмеження з експортного контролю, разом з десятками країн".

"Ми зараз працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов’язані з використанням статусу "держави-спонсора тероризму" (статусу SST – ред.), що може мати непередбачувані наслідки".

Нагадаємо: Європарламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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Теми: СШАРосіятероризм
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