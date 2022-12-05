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ISW спрогнозував, від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку

Ольга Глущенко Понеділок, 5 грудня 2022, 04:44
українські військові, ілюстративне фото ОК Південь

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що здатність України зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи залежить від того, чи продовжать Сили оборони послідовні операції взимку.

Джерело: ISW

Деталі: Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на полі бою і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою.

Проте американська розвідка прогнозує, що "темпи війни в Україні сповільняться протягом зими".

Як зазначають експерти інституту, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції протягом зими 2022-2023 років.

Також припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування у порівнянні з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

Основні висновки аналітиків інституту:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українські офіційні особи зазначили, що ЗСУ продовжуватимуть контрнаступальні операції протягом зими.
  • Здатність України утримувати ініціативу залежить від продовження українськими військами контрнаступальних операцій взимку 2022-2023 років.
  • Російські джерела повідомили, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на Кремінському та Сватівському напрямках.
  • Окупанти продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки.
  • Групи мобілізованих російських військовослужбовців продовжують зривати зусилля командування армії РФ з нарощування сил, відмовляючись воювати, проявляючи непокору та зухвалість.
  • Російські війська, ймовірно, публічно страчували мешканців окупованої Луганської області за звинуваченнями у партизанській діяльності.

Теми: Збройні силивійна
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