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РосЗМІ: У Росії вибух на одному аеродромі, на іншому – впав безпілотник

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 08:17
РосЗМІ: У Росії вибух на одному аеродромі, на іншому – впав безпілотник
Ілюстративне фото, Супутниковий знімок аеродрома Енгельс у Саратовській області Росії, фото Maxar Technologies

На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 

Джерело: РИА Новости з посиланням на коментар екстрених служб РФ, Медуза з посиланням на Telegram-канали Astra і Baza, губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін в Telegram

Деталі: РИА Новости стверджують, що на аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих і 6 постраждалих.

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На аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази "Энгельс-1". Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше 2 військовослужбовців отримали поранення, їх госпіталізували.

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Оновлено о 10:08: Губернатор Саратовської області запевняє, що "приводів для занепокоєння немає". За його словами, жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав. Інформація про події на військових об'єктах перевіряється силовими структурами.

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Довідково: На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром "Дягиляево", у Саратівській області – аеродром "Энгельс".

Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1000 кілометрів по містах України в будь-якій точці нашої держави.

Теми: Росіяаеродромвибухавіа
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