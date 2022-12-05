Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РосЗМІ: У Росії вибух на одному аеродромі, на іншому – впав безпілотник

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 09:17
Ілюстративне фото, Супутниковий знімок аеродрома Енгельс у Саратовській області Росії, фото Maxar Technologies

На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 

Джерело: РИА Новости з посиланням на коментар екстрених служб РФ, Медуза з посиланням на Telegram-канали Astra і Baza, губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін в Telegram

Деталі: РИА Новости стверджують, що на аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих і 6 постраждалих.

На аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази "Энгельс-1". Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше 2 військовослужбовців отримали поранення, їх госпіталізували.

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною

Оновлено о 10:08: Губернатор Саратовської області запевняє, що "приводів для занепокоєння немає". За його словами, жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав. Інформація про події на військових об'єктах перевіряється силовими структурами.

Довідково: На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром "Дягиляево", у Саратівській області – аеродром "Энгельс".

ВІДЕО ДНЯ

Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1000 кілометрів по містах України в будь-якій точці нашої держави.

Теми: Росіяаеродромвибухавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Латвія анулювала ліцензію каналу "Дождь"

відеоУ російському Курську – пожежа на аеродромі, влада каже: це атака безпілотника

Карти боїв від ISW: окупанти хочуть оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна

У Запоріжжі прогриміли вибухи

відеоДень ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір

В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА

Усі новини...
Росія
Партизани розповіли про дві знищених системи ППО росіян у Маріуполі - радник мера
ЄС хоче вдарити по російському сектору БПЛА у дев’ятому пакеті санкцій - ЗМІ
Путін до лютого хоче ввести тотальний контроль за росіянами-ухилянтами – ГУР
Останні новини
11:12
МЗС: Якщо в Угорщині хочуть рухатися до миру, можна почати із заклику до РФ припинити війну
11:02
Від Офісу президента до МВС: СБУ викрила на Київщині масову підробку перепусток
11:01
ФСБ простить заочно заарештувати Верещук і Джапарову
10:56
фотоРосіяни хочуть знести 950 будинків в окупованому Маріуполі – міська рада
10:53
Забруднена, засмічена, пошкоджена – екоінспекція розповіла про стан землі після вторгнення росіян
10:44
В уряді оновили перелік окупованих територій для виплат переселенцям
10:44
В ОП розповіли, коли відбудеться пресконференція Зеленського
10:19
В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом
10:18
Ціни на нафту зростають після набуття чинності санкцій проти РФ
10:17
Росіяни вдарили по Харківщині: загинув пенсіонер
Усі новини...