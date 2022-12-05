Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам

Міністерство закордонних справ повідомило про три нові погрози українським дипломатам, які невідомі надсилають у конвертах – загалом вже 21 такий випадок.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.

Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах".

Деталі: За словами Ніколенка, слідчі дії тривають.

Передісторія: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні дні українські дипломати у 12 країнах 18 разів отримували погрози.