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Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам

Роман ПетренкоПонеділок, 5 грудня 2022, 10:07
Надіслали очі тварин: з’явилися нові погрози українським дипломатам
посольство україни в мадриді, фото agenzianova

Міністерство закордонних справ повідомило про три нові погрози українським дипломатам, які невідомі надсилають у конвертах – загалом вже 21 такий випадок.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова Ніколенка: "Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.

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Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах".

Деталі: За словами Ніколенка, слідчі дії тривають.

Передісторія: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні дні українські дипломати у 12 країнах 18 разів отримували погрози.

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Теми: МЗСдипломатичні відносини
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