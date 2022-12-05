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У Єврокомісії відреагували на вибухи на аеродромах під Рязанню та в Енгельсі

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 14:20

У Європейській комісії прокоментували повідомлення про інциденти на двох аеродромах під російською Рязанню та в Енгельсі.

Про це у понеділок на брифінгу в Брюсселі говорив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У відповідь на прохання надати оцінку інцидентів на двох російських аеродромах глибоко в тилу РФ, які кореспондент назвав новим витком у війні, Стано зазначив, що у ЄС завжди утримуються від коментування розвитку подій на полі бою.

Однак речник підкреслив, що Україна має повне право на оборону у незаконній агресивній війні, яку проти неї веде Росія.

"Україна веде законну оборонну війну. Україна переживає жорстоку незаконну атаку. Україна має абсолютне право, що зафіксовано також у міжнародному праві, захищатись від цієї агресії, захищати свій народ та свої території. Тому Євросоюз та держави-члени підтримують Україну різними засобами: фінансовими, економічними та військовими", - сказав Стано.

Нагадаємо, у понеділок вранці стало відомо, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 

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Теми: ЄврокомісіявійнаРосія
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