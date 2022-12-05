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Бізнесмена Кауфмана затримало НАБУ – джерела

Михайло Ткач, "Українська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 14:27
БОРИС КАУФМАН, ФОТО: WIKIPEDIA

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерел УП, Кауфмана затримали детективи НАБУ.

Що було раніше: У серпні 2022 року бізнесмена затримали на кордоні під час спроби виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.

До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.

Стверджується, що ДБР  видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.

Нагадаємо: Борис Кауфман – одеський бізнесмен. Він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ( "Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Також Кауфман - співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

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Теми: олігархиНАБУ
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