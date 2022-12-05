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Спецпідрозділ "Ангели" повернув з окупованої території 2 морпіхів,– нардеп

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 грудня 2022, 14:55
Фото: Копитін у Telegram

Народний депутат, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін повідомив, що днями з тимчасово окупованої території України повернули 2 морпіхів, один з яких був поранений.

Джерело: Копитін у Telegram

Пряма мова Копитіна: "В результаті складної спецоперації, з тимчасово окупованої території України вдалося повернути двох морпіхів, один з яких був поранений".

Деталі: Копитін розповів, що зараз морпіхи перебувають у безпеці на одній з баз ВМС України.

Спецоперацію провів підрозділ, який називають "Ангели" за чималу кількість успішних рятувальних операцій.

Що було раніше: 1 грудня українська і російська сторони провели черговий обмін військовополоненими у форматі "50 на 50" – Україна, зокрема, повернула оборонців Маріуполя, яких окупанти утримували в Оленівці.

Теми: війнаполоненіУкраїнаРосія
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