Перша хвиля російських ракетних атак минула, але можливі інші – Повітряні сили

Росія випустила першу хвилю ракет, однак їх може бути декілька, щоб "заплутати" українську ППО.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова: "Перша хвиля ракет пішла. Їх може бути декілька. Як правило, вони можуть використати кілька хвиль, щоб розсередити ракети по всій території України і заплутати дії української протиповітряної оборони".

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Деталі: Ігнат додав, що запуски традиційно були з Чорного моря та кораблів Чорноморського флоту, Каспію та района Волгодонська Ростовської області.

Оновлено о 15:10: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що починається друга хвиля ракетних атак. Крім того, на його думку, їх буде три.

Передісторія: Вдень 5 грудня пролунали вибухи в Одесі, Вінниці, Запоріжжі, а також на Черкащині та Київщині. В деяких регіонах є проблеми з електропостачанням.