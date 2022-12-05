Путін заборонив росіянам протестувати у вишах, вокзалах, церквах і не тільки

Президент Росії Володимир Путін значно розширив список місць, де не можна протестувати, включивши до нього університети, лікарні, вокзали, органи публічної влади, порти, церкви та інше.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Тепер росіянам не можна буде проводити мітинги в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, аеропортів, залізничних і автомобільних вокзалів, портів, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди. Заборона також поширюється на території, прилеглі до об'єктів життєзабезпечення, зокрема ті, що забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.

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Крім того, тепер кожен регіон РФ може додатково вводити власні заборони місць мітингів, якщо це "обумовлено історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта".

Раніше в Росії було заборонено проводити мітинги лише біля будівель резиденцій президента, судів, екстрених оперативних служб і установ ФСВП (Федеральної служби виконання покарань).

Передісторія: 30 листопада Рада федерації РФ схвалила закон про заборону мітингів біля будівель органів публічної влади, церков, вокзалів і шкіл.