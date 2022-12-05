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Путін заборонив росіянам протестувати у вишах, вокзалах, церквах і не тільки

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 15:08
Путін заборонив росіянам протестувати у вишах, вокзалах, церквах і не тільки
ФОТО BBC NEWS РОСІЙСЬКА СЛУЖБА

Президент Росії Володимир Путін значно розширив список місць, де не можна протестувати, включивши до нього університети, лікарні, вокзали, органи публічної влади, порти, церкви та інше.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Тепер росіянам не можна буде проводити мітинги в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, аеропортів, залізничних і автомобільних вокзалів, портів, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди. Заборона також поширюється на території, прилеглі до об'єктів життєзабезпечення, зокрема ті, що забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.

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Крім того, тепер кожен регіон РФ може додатково вводити власні заборони місць мітингів, якщо це "обумовлено історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта".

Раніше в Росії було заборонено проводити мітинги лише біля будівель резиденцій президента, судів, екстрених оперативних служб і установ ФСВП (Федеральної служби виконання покарань).

Передісторія: 30 листопада Рада федерації РФ схвалила закон про заборону мітингів біля будівель органів публічної влади, церков, вокзалів і шкіл.

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Теми: ПутінмітингиРосія
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