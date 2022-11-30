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У Росії заборонять мітинги біля органів влади і не тільки

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 13:35
Getty Images

Рада федерації РФ схвалила закон про заборону мітингів біля будівель органів публічної влади, церков, вокзалів і шкіл.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, мітинги будуть заборонені в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди, в аеропортах, на залізничних і автомобільних вокзалах, у портах, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень.

Крім того, заборона пошириться на території поблизу об'єктів життєзабезпечення, зокрема тих, що забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.

Також кожен регіон може запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації, якщо такий захід "обумовлений історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта Російської Федерації".

Нагадаємо: Раніше відповідний законопроєкт ухвалила Держдума в першому читанні.

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Теми: Росіямітингивлада
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