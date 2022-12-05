Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєскову довелося виправдовувати Путіна, який проїхався на Mercedes

"Українська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 17:26
Скриншот

Президент Росії Володимир Путін проїхав у понеділок Кримським мостом на Mercedes, тому що на місці була "така машина" і не "хотіли ганяти зайві".

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, яке цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: На запитання, чому було обрано Mercedes, а не, наприклад, вітчизняний президентський Aurus, Пєсков відповів: "Просто на місці була така машина".

"Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав", - додав він.

Що цьому передувало: У понеділок російські ЗМІ показали, як Путін відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Путінавтосанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа супутникових знімках російської авіабази в Енгельсі видно пошкоджений літак

відеоОмбудсман показав росіян, яких Україна віддала під час обміну 6 грудня

Заборона чотирьох росканалів та експорту на 2,3 млрд євро: ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій ЄС

Енергосистема відновлюється після ракетної атаки, потрібно ще кілька діб – Укренерго

У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви

У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак – Буданов

Усі новини...
Путін
Путін заборонив росіянам протестувати у вишах, вокзалах, церквах і не тільки
Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини - Макрон
Макрон: я завжди підтримую прямий контакт із Путіним, ізоляція для нього найгірше
Останні новини
19:06
Медведєв: Якби не ядерна зброя, Росію порвали б на частини
19:05
Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – НБУ
19:03
З російського війська втекли зі зброєю 20 зеків – Генштаб
18:46
ЄС закликав країни Західних Балкан приєднуватися до зовнішньої політики і санкцій блоку
18:39
В Індонезії за позашлюбні стосунки тепер можна можна потрапити до в'язниці
18:38
В МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії
18:37
Окупанти влучили в об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі – Вілкул
18:35
фото, відеоЗеленський після Донбасу поїхав до бійців на Харківщину
18:31
Мінфін розмістив військових облігацій ще на 3 млрд: ставку підняли до 19,5%
18:17
відеоЗСУ провели штабне тренування біля кордону з Білоруссю
Усі новини...