Пєскову довелося виправдовувати Путіна, який проїхався на Mercedes

Президент Росії Володимир Путін проїхав у понеділок Кримським мостом на Mercedes, тому що на місці була "така машина" і не "хотіли ганяти зайві".

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, яке цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: На запитання, чому було обрано Mercedes, а не, наприклад, вітчизняний президентський Aurus, Пєсков відповів: "Просто на місці була така машина".

Реклама:

"Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав", - додав він.

Що цьому передувало: У понеділок російські ЗМІ показали, як Путін відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова.