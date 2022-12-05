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Пєскову довелося виправдовувати Путіна, який проїхався на Mercedes

"Українська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 16:26
Пєскову довелося виправдовувати Путіна, який проїхався на Mercedes
Скриншот

Президент Росії Володимир Путін проїхав у понеділок Кримським мостом на Mercedes, тому що на місці була "така машина" і не "хотіли ганяти зайві".

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС, яке цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: На запитання, чому було обрано Mercedes, а не, наприклад, вітчизняний президентський Aurus, Пєсков відповів: "Просто на місці була така машина".

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"Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав", - додав він.

Що цьому передувало: У понеділок російські ЗМІ показали, як Путін відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова.

Теми: Путінавтосанкції
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