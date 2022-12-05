Путін проїхався Кримським мостом, який ремонтують після вибуху

Президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Повідомляється, що віце-прем'єр Марат Хуснуллін повідомив Путіну про ремонтні роботи.

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Агентство також опублікувало відео із Путіним за кермом автомобіля, що начебто їде по мосту.

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