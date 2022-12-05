Путін проїхався Кримським мостом, який ремонтують після вибуху
Понеділок, 5 грудня 2022, 16:27
Президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Повідомляється, що віце-прем'єр Марат Хуснуллін повідомив Путіну про ремонтні роботи.
Агентство також опублікувало відео із Путіним за кермом автомобіля, що начебто їде по мосту.
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". За даними ЗМІ, вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський містдля легкових авто та автобусів.
- Російський уряд доручив відновити Кримський міст не пізніше 1 липня 2023 року. Роботи виконуватиме компанія "Нижньоангарськтрансбуд".
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