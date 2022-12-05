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Путін проїхався Кримським мостом, який ремонтують після вибуху

Понеділок, 5 грудня 2022, 15:27
Путін проїхався Кримським мостом, який ремонтують після вибуху
скриншот

Президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Повідомляється, що віце-прем'єр Марат Хуснуллін повідомив Путіну про ремонтні роботи.

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Агентство також опублікувало відео із Путіним за кермом автомобіля, що начебто їде по мосту.

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Теми: Кримокупація
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