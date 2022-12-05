Міноборони РФ розповіло свою версію того, що сталося на аеродромах зі стратегічною авіацією

Російське Міноборони заявило, що у понеділок були атаковані аеродроми "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.

Джерело: повідомлення Міноборони РФ

Деталі: Міноборони РФ заявило, що Україною вранці 5 грудня "були здійснені спроби нанесення ударів реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва по військових аеродромах "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області".

Там заявили, що російська ППО начебто перехопила українські БПЛА, що летіли на малій висоті.

Водночас, Міноборони РФ повідомило, що "у результаті падіння і вибуху на російських аеродромах уламків реактивних безпілотників було незначно пошкоджено обшивку корпусу двох літаків", а також "троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення".

Ще четверо російських військовослужбовців дістали поранення.

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