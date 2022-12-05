Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 21:50
ілюстрація КОВА

На Київщині триває ліквідація наслідків масованих обстрілів Російської Федерації.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова: "У найближчі дні близько половини області перебуватиме без світла".

Деталі: Кулеба пояснює, що за рішенням "Укренерго" запроваджено аварійні вимкнення електроенергії. Тому графіки відключень не діють.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками.

Що передувало: Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.

Укренерго повідомила, що внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбудуться аварійні відключення електроенергії.

Теми: Київська областьвійнаелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС:22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі

Петиція про демобілізацію тих, хто служить рік: Резніков пояснив, як це шкодить обороноздатності

У МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії

фото, відеоЗеленський після Донбасу поїхав до бійців на Харківщину

Найбільша розвідувальна компанія допоможе захистити критичну інфраструктуру України

Дефіцит в енергосистемі після останньої атаки становить 19% – Шмигаль

Усі новини...
Київська область
Поліція показала рештки збитої ракети в полях Київщини
На Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення – ДТЕК
Зеленський з’їздив до Переяслава й розповів студентам про дезінформацію РФ
Останні новини
23:31
На акції до дня незалежності Фінляндії ультраправі спалили російський прапор
23:20
відеоЗеленський зібрав у Маріїнському палаці воїнів і звідти звернувся до українців
23:11
Німецький Ганновер передає Миколаєву спецтехніку й генератори
22:53
відеоДень ЧС:22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі
22:52
Резніков: Питання про додаткову мобілізацію в Україні зараз не стоїть
22:32
США не заохочують Україну до ударів по території РФ і не дають їй такого озброєння – Держдеп
22:19
Американець, якого випустили з полону в "ДНР", не може виїхати з Донецька: забрали документи
22:14
У Дніпрі лунають вибухи – ЗМІ
21:54
Україна заявила, що Грузія ігнорує прохання допомогти генераторами, у Тбілісі про це "вперше чують"
21:47
З часу деокупації Херсона російські загарбники тікають у Каланчак і ховають там загиблих
Усі новини...