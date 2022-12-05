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В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 20:50
В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА
ілюстрація КОВА

На Київщині триває ліквідація наслідків масованих обстрілів Російської Федерації.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова: "У найближчі дні близько половини області перебуватиме без світла".

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Деталі: Кулеба пояснює, що за рішенням "Укренерго" запроваджено аварійні вимкнення електроенергії. Тому графіки відключень не діють.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками.

Що передувало: Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.

Укренерго повідомила, що внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбудуться аварійні відключення електроенергії.

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Теми: Київська областьвійнаелектроенергія
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