Один з об'єктів ДТЕК зупинено через пошкодження від російських ракет

Одне з підприємств ДТЕК відключили від енергосистеми через його пошкодження внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня.

Джерело: компанія в Telegram

Дослівно: "Внаслідок чергової атаки росії постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше (зокрема 1 грудня, як свідчить гіперпосилання у повідомленні –ред.).

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Через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні".

Деталі: Вказано, що на щастя, обійшлося без жертв.

Повідомляється, що задля безпеки на об’єкті знаходяться лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

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Наголошується, що це вже 17 терористична атака Росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні два місяці.