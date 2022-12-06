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Внаслідок нічного обстрілу у передмісті Запоріжжя пошкоджено житлові будинки – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 03:45
Наслідки ракетного удару, фото з Telegram Старуха

Російська ракета влучила по території Степнянської громади Запорізької області, пошкоджень зазнали критична інфраструктура і житлові будинки.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Вночі російські терористи завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки".

 

Деталі: За попередньою інформацією обласної адміністрації, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Що цьому передувало: Вночі 6 грудня у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Читачі "УП" повідомили, що у місті було чути три гучні вибухи.  

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Теми: ЗапоріжжяобстрілРосія
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