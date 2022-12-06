Внаслідок нічного обстрілу у передмісті Запоріжжя пошкоджено житлові будинки – ОВА

Російська ракета влучила по території Степнянської громади Запорізької області, пошкоджень зазнали критична інфраструктура і житлові будинки.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Вночі російські терористи завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки".

Деталі: За попередньою інформацією обласної адміністрації, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Що цьому передувало: Вночі 6 грудня у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Читачі "УП" повідомили, що у місті було чути три гучні вибухи.