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Внаслідок нічного обстрілу у передмісті Запоріжжя пошкоджено житлові будинки – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 02:45
Внаслідок нічного обстрілу у передмісті Запоріжжя пошкоджено житлові будинки – ОВА
Наслідки ракетного удару, фото з Telegram Старуха

Російська ракета влучила по території Степнянської громади Запорізької області, пошкоджень зазнали критична інфраструктура і житлові будинки.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Вночі російські терористи завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки".

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Деталі: За попередньою інформацією обласної адміністрації, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Що цьому передувало: Вночі 6 грудня у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Читачі "УП" повідомили, що у місті було чути три гучні вибухи.  

Теми: ЗапоріжжяобстрілРосія
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