Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Maxar опублікувала знімки російської авіабази, з якої ворог завдає ударів по Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 6 грудня 2022, 04:50
Maxar опублікувала знімки російської авіабази, з якої ворог завдає ударів по Україні
фото: Maxar

Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, з якої окупанти завдають ударів по Україні.

Джерело: Sky News, знімки Maxar

Дослівно: "Супутникові знімки, опубліковані компанією "Максар", показують кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, розміщених на авіабазі в Енгельсі, яка, за словами офіційних осіб в Україні, використовується для нанесення ударів по країні".

Реклама:

Нагадаємо: На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 

Довідково: На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром "Дягиляево", у Саратівській області – аеродром "Энгельс".

Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1000 кілометрів по містах України в будь-якій точці нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 

Теми: авіаРосіякосмосвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
авіа
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: