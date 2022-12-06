Maxar опублікувала знімки російської авіабази, з якої ворог завдає ударів по Україні

Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, з якої окупанти завдають ударів по Україні.

Джерело: Sky News, знімки Maxar

Дослівно: "Супутникові знімки, опубліковані компанією "Максар", показують кілька літаків дальньої бомбардувальної авіації, розміщених на авіабазі в Енгельсі, яка, за словами офіційних осіб в Україні, використовується для нанесення ударів по країні".

Нагадаємо: На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

Довідково: На обидвох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром "Дягиляево", у Саратівській області – аеродром "Энгельс".

Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1000 км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1000 кілометрів по містах України в будь-якій точці нашої держави.