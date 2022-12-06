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У російському Курську – пожежа на аеродромі, влада каже: це атака безпілотника

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 06:48
фото: Хартия-97

У російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі.

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт

Дослівно: "Унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає. Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці".

Чому це важливо: До повномасштабного вторгнення Росії аеродром Курськ-Східний використовувався як для цивільної, так і для військової авіації.

З 24 лютого на нього розповсюджується дія заборони на цивільні польоти.

На Курську-Східному дислокується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк РФ. До його складу переважно входять багатоцільові винищувачі Су-30СМ.

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Теми: Росіяавіапожежа
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