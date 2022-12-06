Атака дрона на російський Курськ: в області продовжили високий рівень терористичної небезпеки
Вівторок, 6 грудня 2022, 08:50
Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.
Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Вранці провів засідання антитерористичної комісії. Ухвалено рішення продовжити жовтий – високий – рівень терористичної небезпеки з 17 години сьогоднішнього дня ще на 15 діб.
Через загоряння в районі аеродрому сьогодні скасовано заняття у двох школах".
Деталі: Зокрема заняття скасували в Халіно і школі-інтернаті в селищі імені Маршала Жукова.
За словами російського губернатора, станом на 8:37 ранку пожежники продовжують боротися з вогнем на аеродромі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.