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Атака дрона на російський Курськ: в області продовжили високий рівень терористичної небезпеки

Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 08:50
Пожежа у Курську. Фото з Telegram колаборанта Володимира Рогова

Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Вранці провів засідання антитерористичної комісії. Ухвалено рішення продовжити жовтий – високий – рівень терористичної небезпеки з 17 години сьогоднішнього дня ще на 15 діб.

Через загоряння в районі аеродрому сьогодні скасовано заняття у двох школах".

Деталі: Зокрема заняття скасували в Халіно і школі-інтернаті в селищі імені Маршала Жукова.

За словами російського губернатора, станом на 8:37 ранку пожежники продовжують боротися з вогнем на аеродромі.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.  

Теми: Росіяпожежавійна
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