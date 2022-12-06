Атака дрона на російський Курськ: в області продовжили високий рівень терористичної небезпеки

Пожежа у Курську. Фото з Telegram колаборанта Володимира Рогова

Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Вранці провів засідання антитерористичної комісії. Ухвалено рішення продовжити жовтий – високий – рівень терористичної небезпеки з 17 години сьогоднішнього дня ще на 15 діб.

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Через загоряння в районі аеродрому сьогодні скасовано заняття у двох школах".

Деталі: Зокрема заняття скасували в Халіно і школі-інтернаті в селищі імені Маршала Жукова.

За словами російського губернатора, станом на 8:37 ранку пожежники продовжують боротися з вогнем на аеродромі.

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